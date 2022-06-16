Резников подвел итоги "Рамштайна-3": единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия

КИЕВ. 16 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги состоявшейся вчера в Брюсселе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

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“Третья встреча в формате "Рамштайн" показала единство НАТО и готовность предоставлять большее оружие для борьбы за свободу и независимость”, – говорится в заявлении Резникова.

Детали

Как сообщил министр обороны, по итогам встречи будет поставлено больше вооружения Украине. "Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И еще", - отмечается в заявлении Резникова.

Он напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "вступили в клуб".

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет наибольшее единство в своей истории. Украина победит", — отметил Резников.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об основных пакетах помощи, которые объявили министры стран-партнеров по итогам третьей встречи в формате "Рамштайн".