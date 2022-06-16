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Чехия назвала приоритеты на время председательства в Совете ЕС: среди них восстановление Украины

Чехия назвала приоритеты на время председательства в Совете ЕС: среди них восстановление Украины

Петр Фиала

КИЕВ. 16 июня. УНН. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что послевоенное восстановление Украины станет одним из приоритетов для его страны во время председательства в Совете ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Blesk.

Детали

"Можно сказать, что мир уже не будет прежним после российской агрессии в Украине. Мы также хотим принять участие в формировании того, каким он будет", – сказал Фиала.

Премьер-министр Чехии назвал главные приоритеты на время председательства в Совете ЕС:

• преодоление кризиса беженцев;

• послевоенное восстановление Украины;

• энергетическая безопасность;

• стратегическая устойчивость европейской экономики;

• укрепление обороноспособности;

• устойчивость демократии.

"Наш уникальный исторический опыт российской оккупации научил нас тому, что мы можем противостоять трудным моментам, помогать друг другу и отстаивать то, что правильно. После трех лет подготовки мы возьмемся за эту задачу уверенно и одновременно с осознанием ответственности за результат", – добавил Фиала.

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Источник: УНН
Теги: Чехия
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