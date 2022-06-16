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У Зеленского назвали темы переговоров с лидерами Франции, ФРГ, Италии и Румынии

У Зеленского назвали темы переговоров с лидерами Франции, ФРГ, Италии и Румынии

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет встречу с четырьмя лидерами ЕС, прибывшими в Киев сегодня. Среди основных тем переговоров, в частности, - оружие и продовольственная безопасность, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

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"Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Йоханнис прибыли в Киев. Вскоре состоится встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения", – отметил Ермак в Telegram.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис 16 июня приехали в Киев.

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Источник: УНН
Теги: Франция, Германия, Румыния, Италия, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Андрей Ермак

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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