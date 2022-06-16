Слова следует подкреплять действиями: в ОП ответили на жалобы рф по "заморозке" диалога с Украиной

КИЕВ. 16 июня. УНН. Если россия хочет возобновить диалог с Украиной, она должна подкреплять свои слова действиями – в частности, прекратить огонь и отвести свои войска. Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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“Классическое "российское" лицо при плохой игре: уничтожаешь города, устраиваешь публичные казни, готовишь аннексию, но говоришь о желании переговоров. Если патрушев хочет диалога, слова следует подкреплять действиями: прекращение огня, немедленный отвод войск, закрытие проекта "россия мир" в Украине”, – написал Подоляк.

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Секретарь совета безопасности рф николай патрушев перед этим заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.

“россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия. Однако переговоры между москвой и Киевом сейчас заморожены украинской стороной", – заявил он.