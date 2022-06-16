Оккупационные власти Херсонской области заявили, что рожденные после 24 февраля дети получат гражданство рф

КИЕВ. 16 июня. УНН. российские оккупанты в Херсонской области планируют дать гражданство рф детям-сиротам и рожденным после 24 февраля 2022 года. Об этом заявил так называемый "замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области" кирилл стремоусов, пишет УНН.

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"Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство российской федерации. Кроме того, дети-сироты также будут зарегистрированы как граждане российской федерации", – заявил стремоусов.

Ранее он сказал, что многие граждане на временно оккупированной территории якобы представляют документы на получение российского гражданства.

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По состоянию на июнь 2022 года, оккупанты вывезли более 200 тысяч украинских детей в россию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "одним из самых подлых российских военных преступлений".

ООН начало расследование сообщений о принудительной депортации украинских детей в рф с усыновлением.