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Оккупационные власти Херсонской области заявили, что рожденные после 24 февраля дети получат гражданство рф

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что рожденные после 24 февраля дети получат гражданство рф

КИЕВ. 16 июня. УНН. российские оккупанты в Херсонской области планируют дать гражданство рф детям-сиротам и рожденным после 24 февраля 2022 года. Об этом заявил так называемый "замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области" кирилл стремоусов, пишет УНН.

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"Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство российской федерации. Кроме того, дети-сироты также будут зарегистрированы как граждане российской федерации", – заявил стремоусов.

Ранее он сказал, что многие граждане на временно оккупированной территории якобы представляют документы на получение российского гражданства.

Добавим

По состоянию на июнь 2022 года, оккупанты вывезли более 200 тысяч украинских детей в россию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "одним из самых подлых российских военных преступлений".

ООН начало расследование сообщений о принудительной депортации украинских детей в рф с усыновлением.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, дети, война, депортация
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