Макрон, Шольц и Драги в Украине: в первых заявлениях высказались о поддержке ЕС и военных преступлениях

КИЕВ. 16 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги сделали первые заявления по прибытию в Киев, а позже – в Ирпене, где во время российской оккупации были совершены убийства гражданских. Их слова приводит Rai News, пишет УНН.

Детали

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ежедневной газете Bild пообещал помогать Украине "столько, сколько нужно". Во время этого визита в Киев, сказал он, "мы хотим не только показать нашу солидарность, но и обеспечить, чтобы помощь, которую мы организуем – финансовая, гуманитарная, а также по оружию – длилась". "Мы будем продолжать столько, сколько необходимо для борьбы за независимость Украины", – отметил он.

Как указано, Макрон в Киеве сказал: "Мы несем послания о поддержке и единстве ЕС". "Это важный момент", - Зеленскому будет доставлен "месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", заявил президент Франции по прибытии на киевский вокзал.

Макрон в комментарии BFMTV по прибытии поездом в Киев также указал, что "эта поездка очень важна для Украины, Европы и глобальной стабильности". Макрона также сопровождает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"К сожалению, в Буче и других городах были совершены массовые убийства, это военные преступления", - отметил президент Франции Макрон уже в Ирпене.

Драги, обращаясь к местным властям в Ирпене, сказал, что "весь мир на вашей стороне". "Все это нужно увидеть и узнать. Я благодарен за показания", - обратился Драги к главе областной военной администрации Алексею Кулебе в Ирпене.

"Здесь место разрушений, но также и надежды. Многое из того, что они мне рассказали, касается будущего и восстановления. Это люди, сплоченные войной, которые могут делать то, чего они, возможно, не могли бы сделать перед войной", – рассказал Драги журналистам в Ирпене после разговора с местными.

Дополнение

В украинской столице президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцем встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.