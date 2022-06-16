Макрон: Украина должна выиграть войну

КИЕВ. 16 июня. УНН. Украина должна быть в состоянии противостоять и выиграть войну, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ирпень с лидерами ФРГ и Италии. Его заявление цитирует BFM TV, пишет УНН.

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"Украина должна быть в состоянии противостоять и победить", - сказал Макрон.

Детали

На вопросы журналистов о высказываниях, в которых он говорил, что россию нельзя "унижать", которые сильно критикуются в Украине, Эммануэль Макрон защищался. "Франция была рядом с Украиной с первого дня. (…) Мы рядом с украинцами без двусмысленности", - сказал он.

Также Макрон приветствовал украинский героизм перед российским "варварством".

"Мы все видели эти образы опустошенного города, который одновременно является городом-героем, поскольку именно здесь, среди прочего, украинцы остановили российскую армию, которая шла на Киев. Героизм армии, но и украинского народа", - отметил президент Франции.

Об Ирпене он также отметил, что в городе, расположенном на северо-западной окраине Киева, есть следы военных преступлений.

Дополнение

В украинской столице президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцом встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.