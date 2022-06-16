Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,60 0,0292 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Министр образования Шкарлет с начала года получил около 330 тыс. грн зарплаты
Министр образования Шкарлет с начала года получил около 330 тыс. грн зарплаты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
43920

Встреча Зеленского с четырьмя лидерами ЕС завершилась

Встреча Зеленского с четырьмя лидерами ЕС завершилась

КИЕВ. 16 июня. УНН. Встреча Президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве завершилась, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

"Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом завершилась", - написал Ермак в Telegram.

Детали

Ермак убежден, что у Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции.

"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против россии, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны ужесточать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", - указал руководитель ОП.

"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - подчеркнул он.

К слову, после сообщений о завершении встречи Киев и окружающие области снова охватила воздушная тревога.

Дополнение

Встреча длилась около двух часов, или больше.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.