Встреча Зеленского с четырьмя лидерами ЕС завершилась

КИЕВ. 16 июня. УНН. Встреча Президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве завершилась, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, пишет УНН.

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"Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом завершилась", - написал Ермак в Telegram.

Детали

Ермак убежден, что у Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции.

"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против россии, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны ужесточать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", - указал руководитель ОП.

"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - подчеркнул он.

К слову, после сообщений о завершении встречи Киев и окружающие области снова охватила воздушная тревога.

Дополнение

Встреча длилась около двух часов, или больше.