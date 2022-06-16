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Суд запретил "Партию Шария"

Суд запретил "Партию Шария"

КИЕВ. 16 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд во Львове 16 июня запретил партию “Партия Шария”, которую СНБО считает пророссийской, пишет УНН со ссылкой на информацию суда.

Цитата

"16 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/1/22 о запрете политической партии "Партия Шария". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии партии "Партия Шария"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

Детали

Это же подтвердили и в Минюсте. И отметили, что судом первой инстанции принято решение о запрете девяти пророссийских политических партий и тех, чья деятельность направлена ​​на подрыв суверенитета.

В частности, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, "сегодня было вынесено решение по партии "Левая оппозиция" и "Партии Шария".

"Решением суда запрещена деятельность этих партий. Дело по ОПЗЖ перенесено на 20 июня", - говорится в сообщении.

К слову

16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по разным признакам.

25 февраля Анатолия Шария объявили в государственный розыск и обвинили в "подрывной деятельности".

Дополнение

После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове.

Источник: УНН
Теги: суд, партии
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