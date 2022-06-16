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Украина сама будет решать, в какой момент садиться за стол переговоров с рф - Макрон

Украина сама будет решать, в какой момент садиться за стол переговоров с рф - Макрон

Эммануэль Макрон

КИЕВ. 16 июня. УНН. Украина сама будет решать, на каких условиях вести переговоры с россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет УНН.

Цитата

“Пока в Украине идет война и приносит ежедневно жертвы и страдания, как я уже уверял президента Зеленского, в наших переговорах — мы сделаем все необходимое для того, чтобы Украина могла сама выбирать свою судьбу. И именно Украина будет решать, в какой момент она будет прекращать войну, в какой момент будет садиться за стол переговоров. И каждый раз, когда я имел переговоры с президентом Зеленским, я исходил из этого: Украина будет решать, на каких условиях она будет восстанавливать мир”, — сказал Макрон.

Деали

С его слов, президент Владимир Зеленский сделал все необходимое для того, чтобы отстаивать мир в Украине.

“В этих трагических условиях я хочу процитировать украинский гимн: „Еще не умерла Украины ни слава нет воля“. Именно эти слова особенно звучат в этом трагическом контексте. Украина будет свободной, еще не умерла ни слава ни воля”, — добавил французский лидер.

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Напомним

Ранее сегодня советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, если россия хочет возобновить диалог с Украиной, она должна подкреплять свои слова действиями — в частности, прекратить огонь и отвести свои войска.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Эммануэль Макрон
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