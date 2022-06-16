Великобритания передаст Украине более 20 дальнобойных САУ

КИЕВ. 16 июня. УНН. В Офисе президента заявили, что Великобритания передаст Украине более 20 самоходных дальнобойных артиллерийских установок (САУ). Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак на странице в Telegram, передает УНН.

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"Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109. Информацию подтвердил министр обороны Бен Уоллес. Спасибо союзникам и продолжаем наращивать мощь", - написал он.

Более того, по словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, в некоторых регионах Украины вс рф превосходят Вооруженные силы Украины с точки зрения артиллерийского огня в соотношении 20 к 1.

"Однако благодаря поддержке союзников в виде поставок артиллерийских и ракетных систем поле боя", - добавил министр.

Справка

M109 – американская самоходная гаубица, находящаяся на вооружении артиллерии армии США и некоторых других стран мира. Разработана в начале 1960-х годов

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие недели может объявить о поставках в Украину дополнительного вооружения. Речь идет о самоходных гаубицах Caesar.

Украина направила запрос в Министерство иностранных дел Болгарии с просьбой предоставить вооружение. Обращение было отправлено в пятницу, 3 июня, но ответа еще нет.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил в защиту продолжения поставок оружия Украине. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Боррель сказал, что не понимает тех, кто считал поставки оружия прежде всего продолжением войны.