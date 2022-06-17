Еврокомиссия планирует рекомендовать предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС - Bloomberg

КИЕВ. 17 июня. УНН. Европейская комиссия планирует рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в Европейском Союзе как символический шаг вперед в длительном процессе вступления в ЕС, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам источников, Еврокомиссия должна опубликовать свое мнение в пятницу, 17 июня, и наложить условия, которые страны должны будут выполнить в будущем в отношении верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией.

Ожидается также, что Еврокомиссия порекомендует предоставить Грузии статус кандидата, как только она выполнит определенные условия.

Окончательное решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Сама процедура членства является процессом, включающим сложный набор шагов и условий, который обычно может длиться более десяти лет. Хорватия была последней присоединившейся к блоку страной, и процесс для нее длился 10 лет, прежде чем она была официально принята в 2013 году.

Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня. Поддержка со стороны государств-членов не является завершенным соглашением, поскольку некоторые страны, включая Данию и Нидерланды, ранее выражали оговорки относительно предоставлении статуса кандидата. Но теперь, когда на борту находятся крупнейшие члены блока, ведь лидеры Франции, ФРГ и Италии выразили поддержку, другим будет трудно заблокировать это решение, отмечает издание.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление в ЕС в конце февраля, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины анкету на вступление во время своего визита в Киев в апреле.

В Европейской комиссии подтвердили, что оглашение решения относительно статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины запланировано на пятницу, 17 июня.