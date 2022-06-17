Макрон заявил, что договориться с путиным по вывозу зерна из порта Одессы маловероятно

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что в настоящее время возможность договориться с россией о вывозе зерна из украинского порта в Одессе маловероятна, в то время как альтернативным вариантом является восстановление железнодорожных маршрутов от Одессы до Дуная в Румынии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы должны поговорить с россией о продовольственной безопасности, и это (обсуждение — ред.) можно оправдать, связавшись напрямую с Uенеральным секретарем ООН, чтобы вывезти зерно из Одессы", — сказал Макрон.

"Но я не очень верю в этот путь, потому что уже разговаривал несколько недель назад с президентом путиным, и он не хотел принимать резолюцию ООН на эту тему", - добавил он.

Детали

После визита в Киев Макрон сообщил, что рассматриваются варианты возобновления железнодорожного маршрута от Одессы до реки Дунай в Румынии, чтобы наладить экспорт украинского зерна.

"Мы находимся в процессе создания своего рода пункта соединения, откуда мы могли бы экспортировать это зерно гораздо сильнее и более массово, чем делаем сегодня", – сказал президент Франции.

По словам источников Reuters, благодаря этой инициативе зерно в конечном итоге переместят в черноморский порт Констанца, откуда потом его можно будет экспортировать на более крупных судах.

Напомним

Из-за войны Украина не может использовать глубоководный порт в Одессе для экспорта, что привело к скачку мировых цен на продовольствие и предупреждениям ООН о голоде в бедных странах. В свою очередь, россия отрицает причастность к этой проблеме. ООН пытается договориться о возобновлении морского экспорта Украины в обмен на содействие экспорту продовольствия и удобрений из россии, но для этого потребуется зеленый свет Москвы.

Тем временем суда под российским флагом перевозят зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, в Сирию.