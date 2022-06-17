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Достаточно оружия от Запада позволит ВСУ полностью переломить ситуацию - Минобороны

Достаточно оружия от Запада позволит ВСУ полностью переломить ситуацию - Минобороны

Александр Мотузяник

КИЕВ. 17 июня. УНН. Получение западного вооружения в достаточном количестве позволит Вооруженным силам Украины полностью переломить ситуацию на поле боя. Об этом на брифинге в пятницу сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Процесс продолжается. О сроках говорить не буду, но, как только мы получим западные образцы вооружения в достаточном количестве – это позволит Вооруженным силам Украины, а также другим силам обороны полностью переломить ситуацию, которая на сегодня сложилась на территории нашего государства», - сказал Мотузяник.

Детали

Он отметил, что о скорости поставок этого оружия говорить не может, однако призвал «понимать, что на это нужно время».

По словам спикера МОУ, определенные образцы вооружения идут с определенной задержкой. Он отметил, что, в частности, чтобы получить какое-нибудь оружие в мирное время, нужен огромный подготовительный этап. А то, что Украине вдруг понадобилось оружие - это стало неожиданностью.

Кроме того, страны, производившие это оружие, также имели определенные обязательства перед другими контрагентами, в том числе заказчиками оружия, пояснил представитель МОУ.

Ранее

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, качественные поставки оружия в Украину будут, но не все можно озвучивать уже и сейчас.

Источник: УНН
Теги: оружие, Минобороны, Украина
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