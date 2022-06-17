Визовый режим с рф поможет выявлять людей, которые угрожают нацбезопасности Украины – МИД

КИЕВ. 17 июня. УНН. Визовый режим с россией позволит выявлять людей, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментарий которого распространила пресс-служба МИД, пишет УНН.

Цитата

"С самого начала агрессии МИД Украины выступало за введение визового режима с рф. Время для такого решения наступило. Это - продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства. И символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало во времени с объявлением Европейской Комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно", – заявил Кулеба.

Детали

По словам министра, введение визового режима для рф усилит контроль за въездом и пребыванием на территории нашего государства российских граждан.

"Мы должны четко понимать кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, на расстоянии от Украины", – подытожил глава украинской дипломатии.

Контекст

Украина вводит визовый режим для граждан рф с 1 июля 2022 года. Соответствующее постановление было принято 17 июня на заседании Кабинета Министров Украины по представлению Министерства иностранных дел.