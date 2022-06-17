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ПВО для Украины и санкции против рф: о чем говорили Зеленский и Джонсон

ПВО для Украины и санкции против рф: о чем говорили Зеленский и Джонсон

КИЕВ. 17 июня. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал основные темы сегодняшних переговоров Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет УНН.

Цитата

"Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость", - написал Ермак.

Детали

По словам Ермака, в Офисе президента очень благодарны Великобритании за мощную поддержку. У государств есть общие цели и понимание того, как их достичь.

"Украина победит с такими сильными союзниками", – добавил он.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня совершил второй неожиданный визит в Киев.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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