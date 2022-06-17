Однажды страны-партнеры будут говорить о будущем свободной Украины – Джонсон

КИЕВ. 17 июня. УНН. После победы над российскими оккупантами настанет день, и страны-партнеры будут говорить о будущем свободной Украины. Об этом во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.

Цитата

"Будет этот момент, когда нужно будет говорить о будущем, но это уже будет в контексте свободной Украины. Будут другие страны, которые будут заниматься гарантиями безопасности. И мы вместе с партнерами будем работать над восстановлением вашей страны", - заявил премьер Британии.

Дополнение

Во время брифинга с Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании заявил, что российская армия находится под значительным давлением, терпит тяжелые потери и колоссально тратит свое вооружение.

Кроме этого, Зеленский и Джонсон обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого оружия, а также мощную санкционную политику против россии.