Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Военная помощь, объявленная во время "Рамштайн-3", сейчас существенно не изменит ситуацию на фронте - эксперт
Военная помощь, объявленная во время "Рамштайн-3", сейчас существенно не изменит ситуацию на фронте - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
27720

Глава МИД Грузии о решении Еврокомиссии по статусу кандидата: "Ожидали большего"

Глава МИД Грузии о решении Еврокомиссии по статусу кандидата: "Ожидали большего"

КИЕВ. 18 июня. УНН. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отметил, что страна ожидала большего решения Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Новости-Грузия”.

Цитата

“Действительно, на основе усилий Грузии и проведенных реформ мы ожидали большего, но важно то, что сегодня Евросоюз открыто зафиксировал решение об открытии для Грузии европейской перспективы”, — отметил Дарчиашвили.

Он также добавил, что практика предоставления статуса кандидата после выполнения определенных условий не является новой и уже использовалась, например, в странах Балтии, и заверил, что Грузия продолжит работу над “амбициозными реформами”.

“Согласно амбициозной программы реформ мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели, которой является полноправное членство нашей страны в Европейском Союзе”, — сказал глава МИД Грузии.

Напомним

Молдове наряду с Украиной рекомендовали статус кандидата в ЕС. Грузия такой рекомендации не получила.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Грузия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.