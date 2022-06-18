Глава МИД Грузии о решении Еврокомиссии по статусу кандидата: "Ожидали большего"

КИЕВ. 18 июня. УНН. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отметил, что страна ожидала большего решения Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Новости-Грузия”.

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“Действительно, на основе усилий Грузии и проведенных реформ мы ожидали большего, но важно то, что сегодня Евросоюз открыто зафиксировал решение об открытии для Грузии европейской перспективы”, — отметил Дарчиашвили.

Он также добавил, что практика предоставления статуса кандидата после выполнения определенных условий не является новой и уже использовалась, например, в странах Балтии, и заверил, что Грузия продолжит работу над “амбициозными реформами”.

“Согласно амбициозной программы реформ мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели, которой является полноправное членство нашей страны в Европейском Союзе”, — сказал глава МИД Грузии.

Напомним

Молдове наряду с Украиной рекомендовали статус кандидата в ЕС. Грузия такой рекомендации не получила.