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Если будет о чём и с кем говорить: медведев неоднозначно отреагировал на возможность переговоров с Украиной после контрнаступлений ВСУ

Если будет о чём и с кем говорить: медведев неоднозначно отреагировал на возможность переговоров с Украиной после контрнаступлений ВСУ

КИЕВ. 18 июня. УНН. Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев считает, что после контрнаступлений ВСУ к августу «не будет с кем и о чём говорить». Об этом он заявил комментируя слова главы украинской делегации на переговорах с россией, нардепа Давида Арахамии о переговорах, передает УНН.

Цитата

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", - написал медведев.

Добавим

Давид Арахамия сообщил Голосу Америки, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с россией по усиленной позиции в конце августа.

По его словам, в конце августа планируется контрнаступление.

Дополнение

Давид Арахамия сообщал, что он и его коллеги несколько раз в неделю общаются с российскми переговорщиками, и что развязанную россией войну придется заканчивать “компромиссом”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры понимают, почему сейчас не происходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции россии, которая пытается запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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