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Правительство предлагает СНБО ввести санкции против "Роснефтегаза" и компании "Татойл"

Правительство предлагает СНБО ввести санкции против "Роснефтегаза" и компании "Татойл"

КИЕВ. 18 июня. УНН. Кабинет министров Украины предлагает СНБО ввести санкции против российской компании “Роснефтегаз”, а также аффилированных с ней предприятий, в том числе и компании “Татойл”. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.

Цитата

“Правительство предлагает СНБО ввести санкции против российской компании „Роснефтегаз“, а также аффилированных с ней предприятий, в том числе и компании „Татойл“. Санкции предусматривают блокировку активов и предотвращают выведение капитала из Украины. Государство в прозрачный и законный способ работает над тем, чтобы конфисковать все активы, связанные с государством-агрессором”, — написал Шмигаль.

Дополнение

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение СНБО предложения по внедрению ограничительных мер в отношении Республики Мали, Республики Южный Судан и Центральноафриканской Республики.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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