Байден планирует провести переговоры с Си Цзиньпином об отмене пошлин

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент США Джо Байден в ближайшее время планирует провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Отмечается, что переговоры будут касаться отмены некоторых пошлин на китайские товары, введенные за Дональда Трампа. Байден подчеркнул, что близится к решению о судьбе экономических санкций.

“Я нахожусь в процессе принятия решения”, — сказал Байден.

Также сообщается, что помощники по нацбезопасности и экономике завершают обзор тарифной политики США и вскоре предоставят рекомендации президенту.

Дополнение

Введенные за Трампа тарифы предусматривали 25%-ную пошлину на китайские товары на миллиарды долларов. Санкции были направлены на сокращение дефицита торгового баланса США и принуждение Китая к более справедливой практике.

Напомним

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Во время разговора стороны затронули российскую агрессию в Украине.