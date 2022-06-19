Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,80 0,1053 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист
Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
49785

Генсек НАТО: поставки современного вооружения повышают шансы на скорейшее освобождение Украины

Генсек НАТО: поставки современного вооружения повышают шансы на скорейшее освобождение Украины

КИЕВ. 19 июня. УНН. Поставка современного оружия Украине повысит шансы ВСУ на скорейшее освобождение оккупированных российскими захватчиками территорий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если наши расходы высоки, не только на военную поддержку, а и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания”, — отметил Столтенберг.

Как ожидается, на саммите НАТО в Мадриде в конце этого месяца будет согласован пакет помощи для Украины, который поможет перейти от старого оружия советских времен к стандартному снаряжению НАТО.

Напомним 

Столтенберг заявил, что сегодня основное внимание НАТО в отношениях с Украиной направлено на помощь в противостоянии российской агрессии.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, вооружение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.