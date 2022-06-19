На саммите НАТО признают, что рф не партнер Альянса, а угроза безопасности – Столтенберг

КИЕВ. 19 июня. УНН. На саммите НАТО в Мадриде объявят, что россия больше не партнер Альянса, а угроза безопасности и миру. Об этом в интервью BILD сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

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"Если изменится мир, изменится и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности. Китай также прозвучит в заявлении. Ведь подъем Китая – это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", – отметил Столтенберг.

Относительно продолжительности войны в Украине, он отметил, что сложно сказать, когда она закончится. Но нужно быть готовым, что на это могут уйти годы.

"Мы должны быть готовы к тому, что это может длиться годами. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если затраты высокиене только на военную поддержку, а из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. Однако это не идет ни в какое сравнение с ценой, которую приходится платить украинцам каждый день. И если путин узнает после этой войны, что может продолжать, как он это делал после войны 2008 года в Грузии и оккупации Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо большую цену", – заявил Столтенберг.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки современного оружия в Украину повысит шансы ВСУ на скорейшее освобождение территорий, оккупированных российскими захватчиками.