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Верещук предлагает упростить для украинцев процедуры усыновления детей, осиротевших из-за войны войны

Верещук предлагает упростить для украинцев процедуры усыновления детей, осиротевших из-за войны войны

КИЕВ. 19 июня. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала власти упростить для украинцев процедуры временного устройства и усыновления для детей, осиротевших из-за войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ее Telegram-канал.

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”Сегодня, в День Отца, хочу привлечь внимание к детям, которые из-за войны войны остались без родительской опеки или стали сиротами. В частности, я говорю о детях с временно оккупированных территорий или из зон боевых действий. Сейчас таких маленьких украинцев, к сожалению, тысячи, - отметила Верещук.

Она призвала соответствующие органы власти «приложить усилия для максимального ускорения и упрощения процедур временного устройства детей и их усыновления гражданами Украины».

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«Знаю, что среди украинцев много людей с большим сердцем, которые готовы принимать детей на временное устройство, а также усыновлять их», – подчеркнула Верещук.

Контекст

В результате широкомасштабного военного вторжения России в Украину по состоянию на 18 июня пострадали по меньшей мере 906 украинских детей. 323 ребенка погибли и более 583 ранены. Эти данные постоянно уточняются. Количество детей-сирот, которые потеряли родителей в результате военной агрессии РФ, по неофициальной информации превысило две тысячи.

Источник: УНН
Теги: война
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