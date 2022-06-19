Мэр Одессы против переименования улицы Пушкина: в мэрии обеспокоены ростом ненависти ко всему российскому

КИЕВ. 19 июня. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы в городе. Об этом Труханов рассказал изданию The New York Times, пишет УНН.

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Издание пишет, что Труханов, которого долгое время считали пророссийским политиком, с начала войны стал "откровенным защитником Украины и своего города".

"Может ли господин путин нанести удар по центру Одессы? Тот, кто способен на Бучу, на Мариуполь, на то, что происходит по дороге в Николаеве, способен на все, - сказал мэр. - Вот чему мы научились".

New York Times отмечает, что на Труханова оказывают давление с целью переименовать улицу Пушкина, расположенную рядом с мэрией: "Нет, - сказал мэр. - Я бы этого не поддержал. Одесса – интеркультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому, но эта ненависть, возможно, является неизбежным результатом неспровоцированной войны путина: скажите нации, что ее не существует, и она, как никогда раньше, объединится в дерзкой решимости защитить свое существование".

Дополнение

13 июня мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что планирует переименовать городские топонимы, связанные с россией.

В Киеве собираются переименовать около 300 улиц, переулков, площадей и проспектов.

Справка

Александр Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Пушкин считается основателем современного русского литературного языка.