Спикер спецслужб: Польша давно находится под прицелом рф

КИЕВ. 20 июня. УНН. Польша давно находится под прицелом россии, применяющей против нее пропаганду и дезинформацию. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что рф пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься серьезно своими союзниками и обречена служить “серой зоной” между НАТО и россией.

Также Жарин добавил, что кремль делает все возможное, чтобы подвергнуть сомнению фундаментальное право поляков на собственную государственность и безопасность.

Напомним

Варшава имеет “полные аргументы” объявить россии, что если она не прекратит обстреливать польскую границу ракетами дальнего действия, то из какого-то дня “мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной”.