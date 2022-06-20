Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,69 0,3014 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине через несколько дней станет менее жарко - синоптики
В Украине через несколько дней станет менее жарко - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10470

Спикер спецслужб: Польша давно находится под прицелом рф

Спикер спецслужб: Польша давно находится под прицелом рф

КИЕВ. 20 июня. УНН. Польша давно находится под прицелом россии, применяющей против нее пропаганду и дезинформацию. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что рф пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься серьезно своими союзниками и обречена служить “серой зоной” между НАТО и россией.

Также Жарин добавил, что кремль делает все возможное, чтобы подвергнуть сомнению фундаментальное право поляков на собственную государственность и безопасность.

Напомним

Варшава имеет “полные аргументы” объявить россии, что если она не прекратит обстреливать польскую границу ракетами дальнего действия, то из какого-то дня “мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной”.

Источник: УНН
Теги: Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.