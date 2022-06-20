Резников: уничтоженную российскую технику повезут на выставку в столицы Европы

КИЕВ. 20 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Polsat News, что планируется выставка поврежденной российской техники в столицах Европы, пишет УНН.

По его словам, российские генералы хотят, чтобы в Лиссабоне были их танки.

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"Мы поможем тому, чтобы российские танки оказались в Европе, но в виде обломков. Мы планируем выставки поврежденной российской техники. Мы начнем с Варшавы, затем Берлина, Парижа, Мадрида и, наконец, Лиссабона", – заявил Алексей Резников.

Детали

На вопрос, закончит ли войну в Украине отстранение путина от власти, Резников ответил, что нет.

"Я никогда не думал, что только один человек в россии ненавидит Украину. Весь кремль проводит имперскую политику. Именно с ним нужно бороться", - пояснил министр.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 33,8 тыс. человек, 1477 танков и сотен единиц другой военной техники.