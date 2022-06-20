Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,69 0,3014 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист
Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5325

ЕС на год продлил санкции за российскую оккупацию Крыма

ЕС на год продлил санкции за российскую оккупацию Крыма

КИЕВ. 20 июня. УНН. Евросоюз продлил санкции за незаконную аннексию россией Крыма на один год – до 23 июня 2023 года, сообщают в Совете ЕС, пишет УНН.

Цитата

"Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя российской федерацией, до 23 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Действующие на сегодняшний день ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запреты на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Кроме того, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Дополнение

ЕС вводит различные виды ограничительных мер относительно россии с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию ситуации в Украине. Кроме персональных санкций, действуют еще экономические санкции, ориентированные на определенные сектора экономики рф. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным рф Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Крым
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.