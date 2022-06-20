США приостановили продажу Украине четырех беспилотников: боятся, что они попадут к рашистам

КИЕВ. 20 июня. УНН. В июне США сообщили, что планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire. Однако, как отмечают источники Euroactiv, этот план был приостановлен из-за опасений, что беспилотники могут попасть в руки российских оккупантов, передает УНН.

Детали

По словам источников, план продажи был одобрен Белым домом. Техническое возражение "против" высказало Управление безопасности оборонных технологий Пентагона. Эксперты отметили, что радар и оборудование для наблюдения могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут к российским оккупантам.

Во время первоначального осмотра это замечание проигнорировали, но оно упоминалось на встречах в Пентагоне в конце прошлой недели, рассказывают источники.

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"Обзоры безопасности технологий являются стандартной практикой передачи единиц обороны США всем международным партнерам. Все дела рассматриваются индивидуально по собственному желанию. В рамках установленного процесса вопросы национальной безопасности подносятся к соответствующему органу, который утверждает", — сообщил представитель Пентагона Сью Гоф.

Альтернативным вариантом, отмечает собеседник издания, является заменить существующий пакет радаров и датчиков на что-то менее сложное, но этот процесс может длиться месяцы. Если продажу беспилотников все же разрешат, у Конгресса будет шанс заблокировать это решение, хотя и отмечают, это — маловероятно.

Согласно документам бюджета армии Соединенных Штатов, один Grey Eagle стоил 10 миллионов долларов.

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