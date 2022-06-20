Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию: что это значит

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинский парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

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"259 голосов за Стамбульскую конвенцию. Интересно, что прежнее ОПЗЖ дало 15 голосов, 4 воздержалось, ЕС – 9 из 12, Батькивщина – 0, так называемая группа Столара — 12", - сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

О том, что конвенцию поддержали, сообщил в Telegram и нардеп Ярослав Железняк, указав, что против было только 8 голосов.

Также об этом сообщила нардеп Соломия Бобровская. "Стамбульская конвенция: 259 - за! Наконец-то эпопея длиной более 10 лет завершена", - написала она в Facebook.

Что такое Стамбульская конвенция?

Это международное соглашение, определяющее обязательства государств по защите женщин от насилия, а также защиты и женщин, и мужчин, и детей от домашнего насилия.

Реализация акта, как ожидается, повлияет на интересы Государства Украины в части выполнения международных обязательств в сфере прав и основополагающих свобод человека и на интересы лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, в части обеспечения гарантий защиты их прав и предоставления им помощи.