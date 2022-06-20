ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям - нардеп

КИЕВ. 20 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям, сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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"ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям. Это было мое предложение, которое поддержала Группа консерваторов в ПАСЕ, и теперь нас поддержало большинство делегатов. То есть дебаты состоятся", - написал Гончаренко в Telegram.

Детали

Так, пленарная сессия ПАСЕ началась. "Работаем над 3 резолюциями по Украине", - указала глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в Telegram.

При этом член постоянной делегации ВР в ПАСЕ Евгения Кравчук, также сообщив о старте летней сессии ПАСЕ, отметила, что повестка дня сессии предусматривает ряд важных для Украины дебатов, в частности:

«Текущие вызовы безопасности в Европе: роль Совета Европы»;

«Поддержка демократической безопасности в Европе»;

«Зафиксированы случаи политических заключений в рф»;

«Гуманитарные последствия внутренней и внешней миграции, вызванной агрессией рф в отношении Украины»;

«Обеспечение ответственности за сбитие рейса MH17».

«Кроме того, с нетерпением ожидаю принятия Резолюции по моему докладу «Справедливость и безопасность женщин во время восстановления мира», которое состоится уже в среду», - отметила депутат в Facebook.