Зеленский провел телефонный разговор с Дудой: о чем говорили

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны скоординировали позиции перед саммитом Триморья, сообщил глава украинского государства в своем Twitter, передает УНН.

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“Провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил за неизменную весомую оборонную помощь, а также за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Скоординировали позиции перед саммитом Триморья”, – написал Зеленский.

Напомним

9 июня стало известно, что польский президент Анджей Дуда отправился в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы Украины.