В ЕС нет стран, выступающих против предоставления Украине статуса кандидата - Боррель

КИЕВ. 20 июня. УНН. В ЕС нет стран, выступающих против предоставления Украине статуса кандидата. Об этом заявил на брифинге в понедельник Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент УНН.

Так, у Борреля поинтересовались, ожидает ли он, что какие-либо государства-члены выступят против статуса кандидата для Украины.

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"Лидерам (ЕС) придется это обсудить. Мнение Европейской комиссии лежит на столе. Я не могу предсказывать результаты, но я не слышал, чтобы кто-то выступал против", - ответил дипломат.

Детали

На вопрос, ожидает ли он, что в следующем году откроются переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдову, европейский политик ответил, что не знает. Добавив, что процесс будет идти "шаг за шагом".

Добавим

Ранее в украинском правительстве заявили, что три основных страны-члена выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В частности правительство Нидерландов дало понять, что оно сомневается в расширении ЕС, состоящем из 27 стран. Так, в прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это "было бы несправедливо" в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатства на вступление в ЕС.

Однако недавно нидерландский премьер, кажеться, изменил свое мнение, заявив, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, Дания, о которой ранее заявляли, что она также имела замечания по предоставлению Украине статуса кандидата, указала, что не собирается блокировать его предоставление.

Также за предоставление Украине соответствующего статуса ранее высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также рассказал в недавнем интервью dpa, что на предстоящем саммите ЕС в четверг и пятницу, где будут рассматриваться заявки Украины, Молдовы и Грузии, надеется выдвинуть свои предложения.

Так, сейчас вопросы статуса кандидата должны быть единогласно приняты всеми 27 странами-членами, но в ЕС уже давно идет дискуссия об ослаблении этого правила. Так, по мнению Шольца, пора "модернизировать" этот клуб. "Невозможно будет решить все единогласным голосованием сегодня и единогласным голосованием в будущем", - заявил он.