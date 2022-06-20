Важный шаг на пути к ЕС: Рада приняла антикоррупционную стратегию

КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №4135, определяющий направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы. Об этом сообщила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает УНН.

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"Народные депутаты приняли законопроект №4135, определяющий направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы", - написала Шуляк.

Детали

По ее словам, у Украины уже есть вывод Европейской комиссии о том, что Украина достигла значительного прогресса на пути к верховенству права.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к честным судам, прокуратурам и полиции, к честной уплате налогов, к нормальной работе госпредприятий – без злоупотреблений и коррупции", - добавила Шуляк.

По ее словам, антикоррупционная стратегия обеспечит слаженность и системность на всех уровнях власти в предотвращении и противодействии коррупции.

"Разрабатывать проекты этой стратегии и государственной антикоррупционной программы будет НАПК. Она также будет оценивать эффективность мероприятий и сможет инициировать пересмотр государственной антикоррупционной программы с учетом результатов мониторинга. При НАПК создадут координационную рабочую группу по вопросам антикоррупционной политики. Ее сопредседателями станут глава НАПК и министр Кабмина. Состав координационной рабочей группы утверждает правительство, в частности, по согласию в нее могут входить народные депутаты", - рассказала Шуляк.

Она отметила, что это не только шаг к государству без коррупции, но шаг вперед к кандидатству и членству Украины в Европейском Союзе.

Дополнение

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации по предоставлению Украине статуса кандидата.