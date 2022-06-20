Венгрия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС - СМИ

КИЕВ. 20 июня. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине, Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы главы венгерского правительства Берталан Хаваши, которого цитирует информационное агентство MTI, пишет УНН.

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Как сообщается, Орбан вместе с главами правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты принял в понедельник участие в видеоконференции по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля в рамках подготовки к саммиту ЕС в четверг и пятницу.

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“Орбан согласился с предложением ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. В то же время он добавил, что Венгрия, вместе с несколькими другими странами-членами, придерживается мнения, что Грузии и Боснии также следует предоставить статус кандидатов, и что это должно быть сделано в один шаг”, — сказал глава пресс-службы.

Напомним

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия “рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ”.

В четверг и пятницу, 23 и 24 июня, страны ЕС обсудят эту рекомендацию в Брюсселе на саммите.

Ранее сегодня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС нет стран, выступающих против предоставления Украине статуса кандидата.