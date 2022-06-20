Байден заявил, что вряд ли поедет в Украину в рамках визита в Европу

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что вряд ли посетит Украину в рамках запланированной поездки в Европу в конце этого месяца, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Свое заявление американский лидер сделал перед журналистами в понедельник.

Байден также сказал, что считает очень вероятным, что Украина станет членом Европейского Союза — на фоне саммита лидеров ЕС, который пройдет на этой неделе.

Как сообщают росСМИ, Байден в ответ на вопросы журналистов о планах посетить Украину заявил, что все “зависит от обстоятельств”.

По его словам, эти обстоятельства касаются того, создаст ли его визит дополнительные трудности для Украины.

Он также напомнил, что уже встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским и разговаривает с ним по “три-четыре раза в неделю”.

Напомним

На прошлой неделе Украину посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.