Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,69 0,3014 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист
Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4800

Байден заявил, что вряд ли поедет в Украину в рамках визита в Европу

Байден заявил, что вряд ли поедет в Украину в рамках визита в Европу

Джо Байден

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что вряд ли посетит Украину в рамках запланированной поездки в Европу в конце этого месяца, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Свое заявление американский лидер сделал перед журналистами в понедельник.

Байден также сказал, что считает очень вероятным, что Украина станет членом Европейского Союза — на фоне саммита лидеров ЕС, который пройдет на этой неделе.

Как сообщают росСМИ, Байден в ответ на вопросы журналистов о планах посетить Украину заявил, что все “зависит от обстоятельств”.

По его словам, эти обстоятельства касаются того, создаст ли его визит дополнительные трудности для Украины.

Он также напомнил, что уже встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским и разговаривает с ним по “три-четыре раза в неделю”.

Напомним

На прошлой неделе Украину посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.