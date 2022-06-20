ЕС на этой неделе должен завершить оформление кредитного пакета для Украины на 9,5 млрд долларов – Bloomberg

КИЕВ. 20 июня. УНН. Ожидается, что в ближайшие дни Европейский Союз окончательно согласует детали финансового пакета для Украины на сумму в 9 млрд евро (9,5 млрд долларов). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

По информации источников, новая программа макрофинансовой помощи Киеву будет состоять из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга, а выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС.

Предложение, вероятно, будет готово в конце этой недели, сказали источники, на фоне запланированной встречи лидеров ЕС в четверг и пятницу в Брюсселе. План помощи должен быть одобрен всеми 27 государствами-членами ЕС.

Европейская комиссия предложила последний пакет помощи в середине мая, чтобы покрыть часть финансовых потребностей Украины в размере около 5 миллиардов евро в месяц. Украинское правительство призывало своих партнеров срочно перечислить средства, но комиссия и Германия разошлись во мнениях относительно деталей пакета.

Исполнительная ветвь ЕС настаивала на использовании кредитного инструмента, в то время как Германия настаивала на использовании грантов, чтобы избежать увеличения долгового бремени Киева.

Некоторые другие страны, включая Словакию, также изначально сомневались в том, что кредиты являются лучшим способом поддержки Киева, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Другие страны-члены, включая Данию, задались вопросом, не подорвет ли предоставление грантов доверие к Украине на рынках.

Еще одним вопросом было то, какую сумму национальные правительства должны будут предложить в качестве гарантий для обеспечения кредитов в случае дефолта Украины. Блок покроет 100% этой суммы, при этом около 8 миллиардов евро предоставят государства-члены. Остальные средства будут выделены из бюджета ЕС, сказали источники.

Напомним

В мае Еврокомиссия продолжила новую макрофинансовую помощь Киеву в размпере до 9 миллиардов евро в 2022 году.