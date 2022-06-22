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Украина планирует выполнить семь шагов по пути к членству в ЕС до конца года

Украина планирует выполнить семь шагов по пути к членству в ЕС до конца года

КИЕВ. 22 июня. УНН. Украина выполнит семь рекомендаций Европейской комиссии по членству в Евросоюзе до конца года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Семь пунктов, определенных Европейской комиссией, не являются сложными или такими, что нельзя выполнить, для Украины. Каждый из них служит интересам Украины, и сегодня мы сконцентрируемся над тем, чтобы их реализовать", - сказала Стефанишина.

Детали

По ее словам, это вопросы, касающиеся изменений в законодательство о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии, изменения законодательства по отбору судей Конституционного суда, начало отбора директора НАБУ и т.д.

«Все эти мероприятия уже реализуются в определенной степени. Мы ускорим эти процессы и завершим их реализацию, примем необходимые законы, и этот процесс мы планируем завершить к концу года», - добавила вице-премьер.

Напомним

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации для государства.

Украина ожидает получить решение о своем статусе кандидата на вступление в ЕС утром в пятницу, 24 июня.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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