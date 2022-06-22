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Телефонный марафон: Зеленский поговорил с премьер-министрами Эстонии и Чехии

Телефонный марафон: Зеленский поговорил с премьер-министрами Эстонии и Чехии

КИЕВ. 22 июня. УНН. Владимир Зеленский во время телефонных разговоров поблагодарил премьер-министров Эстонии и Чехии за поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, информирует УНН.

Детали

"Провел телефонный разговор с главой правительства Эстонии Каей Каллас. Благодарны за твердую поддержку евроинтеграционной стратегии Украины. Обсудили приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО в Мадриде. Обменялись мнениями по обеспечению продовольственной безопасности", – написал Зеленский.

Также президент Украины пообщался с премьер-министром Чехии.

"Поблагодарил Премьер-министра Чехии Петра Фиала за последовательную поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Обсудили приоритеты чешского председательства в Европейском Совете во второй половине года. Важно, что основным приоритетом чешского председательства является Украина", – написал Зеленский.

Напомним

Ранее сегодня еще четыре лидера ЕС подтвердили, что поддержат предоставление Украине статуса кандидата на членство в  Евросоюзе.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что старается увеличить круг тех, кто “за” кандидатство для Украины в ЕС.

Источник: УНН
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