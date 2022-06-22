Партнерство с империалистической россией путина невозможно в ближайшем будущем - Шольц

КИЕВ. 22 июня. УНН. Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что партнерство с рф, упомянутое в стратегической концепции НАТО 2010 года, в ближайшем будущем невозможно “из-за агрессивной, империалистической позиции” россии. Об этом пишет BILD, информирует УНН.

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“Партнерство с россией, такое как стратегическая концепция 2010 года, поставленная как цель, невозможно представить в обозримом будущем с агрессивной империалистической россией путина”, — сказал Шольц в заявлении правительства в Берлине в среду.

Детали

В частности, Шольц добавил, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде сигнала сплоченности и решительности из-за агрессивной войны россии против Украины.

Также, по его словам, правительство Германии будет продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе против российской захватнической войны, в том числе военную.

“Украина получает оружие, которое ей особенно нужно на нынешнем этапе войны, сегодня и в будущем”, — сказал Шольц.

Также он подчеркнул, что для Германии важно придерживаться курса в поддержку Украины, пока путин не признает “колоссальной ошибки”.

Напомним

Канцлер Германии во время посещения киевского пригорода Ирпеня выразил свое потрясение ущербом, причиненным войной РФ против Украины.

Также Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине прибудет вовремя. Шольц также добавил, что для этого Украине будет предоставлен приоритет в очереди поставок оружия.