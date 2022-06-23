Джонсон: рф может исчерпать ресурсы на Донбассе

КИЕВ. 23 июня. УНН. Разведка Великобритании считает, что темпы наступления россии в Украине замедлятся в течение ближайших нескольких месяцев, поскольку армия рф исчерпает свои ресурсы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Sueddeutsche Zeitung, передает УНН.

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Джонсон подчеркнул, что российские силы продвигаются вперед в восточном Донбассе, но терпят большие потери.

“Наша военная разведка считает, что в ближайшие несколько месяцев россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет продвижение вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику”, — подчеркнул Джонсон.

“В той мере, в которой украинцы способны начать контрнаступление, его следует поддержать. Оборудованием, которое они требуют от нас”, — добавил он.

На вопрос, как будет выглядеть победа Украины, Джонсон ответил, что необходимо по меньшей мере восстановить статус-кво, который был до 24 февраля, и вытеснить российские войска из захваченных территорий.

Напомним

Джонсон заявил, что миру нужно готовиться к затяжной войне рф против Украины, поскольку президент россии владимир путин прибегает к кампании истощения.