За сутки Зеленский поговорил с 11 лидерами стран Европы

КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 22 июня у него был телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Он провел переговоры с 11 лидерами европейских стран: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы, Литвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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“С самого утра я продолжил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня — 11 лидеров”, — сказал он.

Болгария

“Поблагодарил господина Премьер-министра Болгарии Петкова за поддержку Украины и развития всей Европы с нашим участием”.

Латвия

“Обсудили с господином Премьер-министром Кариньшем сотрудничество между нашими странами, между Украиной и Европейским Союзом, а также наши общие возможности защитить Европу от тех кризисов, которые устраивает россия, в частности продовольственной”.

Греция

“Был рад услышать слова искренней поддержки Украины, имеем с господином Премьер-министром одинаковое видение исторического значения решения, которое ожидается от Европейского совета”.

Швеция

“Обсудили с госпожой Премьер-министром Андерссон перспективы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на уровне европейских структур”.

Эстония

“Поблагодарил госпожу Премьер-министра Калласа за неизменную поддержку Украины. Обсудили приоритеты нашего сотрудничества и повестку дня в контексте саммита НАТО в Мадриде на следующей неделе”.

Чехия

“Плодотворный разговор с господином Премьер-министром Фиалой. Обсудили приоритеты председательства Чехии в Совете Европейского Союза в последующие полгода. А сейчас я уверен, что голос Чехии — за Украину”.

Бельгия

“Поблагодарил господина Премьер-министра Де Кроо за поддержку нашей европейской перспективы и пригласил посетить Украину. Надеюсь, что Бельгия примет существенное участие в послевоенном восстановлении нашей страны”.

Австрия

“Благодарен господину канцлеру Негаммеру за политическую и гуманитарную поддержку, за понимание потребностей Украины. Мы можем сделать очень многое для развития отношений между нашими государствами”.

Словения

“Договорились с господином Премьер-министром Голобом, что можем усилить сотрудничество между нашими странами. Поблагодарил за последовательную поддержку кандидатства для Украины”.

Молдова

“Говорил с госпожой Президенкой Санду. Взаимно поддержали друг друга накануне важного заседания Европейского совета. И будем помогать друг другу быстрее пройти этот путь в Европейский Союз”.

Литва

“Сегодня снова говорил с Президентом Литвы Гитанасом Наусидой. Выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области россии. Завтра продолжу такой марафон — должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству”.

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