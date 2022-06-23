Шольц оценил возможность переговоров между Украиной и россией

КИЕВ. 23 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц не видит перспектив для мирных переговоров между Украиной и россией. Он отметил, что виной тому позиция президента рф владимира путина. Об этом сообщает Deutschlandfunk, передает УНН.

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Канцлер считает, что переговоры остаются далекой перспективой.

По его словам, Германия возьмет на себя ответственность и расширит присутствие в Балтийском регионе, чтобы “защищать каждый квадратный метр территории Альянса”.

Шольц указал, безопасность — это самое важное, что государство должно обеспечить своим гражданам.

Кроме того, он подчеркнул, что кремль ведет беспощадную войну против украинцев, поэтому Украина будет получать финансовую, экономическую, гуманитарную, политическую и военную помощь.

Напомним

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что партнерство с рф, упомянутое в стратегической концепции НАТО 2010 года, в ближайшем будущем невозможно “из-за агрессивной, империалистической позиции” россии.