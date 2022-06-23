россия перенаправляет торговлю на Индию и Китай на фоне разрыва Западом экономических связей

КИЕВ. 23 июня. УНН. россия перенаправляет торговлю на так называемых "надежных международных партнеров" таких, как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, на фоне того, как Запад пытается разорвать экономические связи, заявил российский диктатор владимир путин. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Во вступительном видеообращении к участникам виртуального саммита "БРИКС" путин сказал, что россия "активно занимается переориентацией торговых потоков и внешнеэкономических контактов" на страны, входящие в состав "БРИКС" - неформальной группы из пяти развивающихся государств.

путин добавил, что российская система обмена сообщениями между финансовыми учреждениями открыта для объединения банков из пяти стран, и что москва находит новые способы совершения операций, не полагаясь на такие валюты, как доллар или евро.

По словам диктатора, товарооборот между россией и странами "БРИКС" за первые три месяца года вырос на 38% и достиг 45 млрд долларов. Кроме того, россия наращивает экспорт нефти в Китай и Индию, которые скупают баррели со значительной скидкой.

"Интенсифицировались контакты между российскими деловыми кругами и бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в россии и увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и оборудования на нашем рынке", — сказал путин.

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путин приказал выплачивать валютные долги россии в рублях.