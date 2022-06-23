HIMARS прибыли в Украину - министр обороны
КИЕВ. 23 июня. УНН. Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. Об этом в четверг сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter, пишет УНН.
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"HIMARS прибыли в Украину", – написал министр обороны Украины.
Детали
Он выразил благодарность своему коллеге и другу министру обороны США Ллойду Остину.
«Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», – добавил Резников.
HIMARS have arrived to Ukraine.—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022
Thank you to my colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III для этих активных инструментов!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
Напомним
Президент США Джо Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.
Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.
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