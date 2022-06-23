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HIMARS прибыли в Украину - министр обороны

HIMARS прибыли в Украину - министр обороны

КИЕВ. 23 июня. УНН. Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. Об этом в четверг сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

"HIMARS прибыли в Украину", – написал министр обороны Украины.

Детали

Он выразил благодарность своему коллеге и другу министру обороны США Ллойду Остину.

«Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», – добавил Резников.

Напомним

Президент США Джо Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.

Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Минобороны, Украина, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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