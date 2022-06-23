На военных базах беларуси снимают технику с хранения: оккупанты планируют ее перебросить на Донецкое и Херсонское направления

КИЕВ. 23 июня. УНН. Под предлогом проведения занятий и тренировок в беларуси, на базах хранения военной вооруженной техники в настоящее время производится ее обслуживание и снятие с хранения. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает УНН.

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“По имеющимся данным, под предлогом проведения занятий, тренировок, на базах хранения военной вооруженной техники в настоящее время производится обслуживание и снятие данной техники с хранения. Учитывая большие потери агрессора в вооружении военной техники, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах вооруженных сил беларуси, не исключается то, что наш сосед предоставит указанное вооружение и военную технику для российского агрессора. Данная техника, в дальнейшем, может быть перемещена на Донецкое или Херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника”, – сообщил Громов.

Детали

Кроме того, обнаружено, что у аэродрома Зябровка, что в Гомельской области (направление Черингова) беларуси активно проводит мероприятия по строительству военной инфраструктуры.

В Минобороны не исключают, что в дальнейшем, в рамках существования так называемого “союзного государства”, беларусь предоставит всю территорию для размещения очередной военной базы агрессора вблизи нашей государственной границы.

В настоящее время определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению участка государственной границы на ротационной основе.

Выявлено, что на территории республики беларусь находятся специальные подразделения российских силовых структур, а также частных военных кампаний.

“Сохраняется угроза использования территорий и воздушного пространства республики для осуществления ракетных обстрелов, и не исключена переброска на территорию нашего государства диверсионно-разведывательных групп противника. В первую очередь, для совершения диверсий на путях логистического обеспечения наших войск”, – добавил Громов.

Дополнение

В Минобороны заявили, что угроза наступательных действий противника со стороны беларуси остается.