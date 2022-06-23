Зеленский – образовательному сообществу Израиля: как можно не помогать?

КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул власти Израиля в недостаточной поддержке нашего государства в освободительной войне против россии. Об этом он сказал во время выступления перед сообществом ведущих образовательных заведений Израиля, пишет УНН.



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“Нигде в Европе за 77 лет после Второй мировой войны не было ничего подобного тому, что наделала россия. Ну и скажите мне, как можно не помогать жертве такой агрессии? Я задаю вам этот вопрос, потому что знаю, что вам не безразлично. Вам, как и миллионам, десяткам, сотням миллионов людей на нашей планете”, — отметил Президент.

Детали

Он заявил, что редко общается с журналистами из Израиля, ведь “не знает, что отвечать этим уважаемым лицам”.

“Я не знаю, что отвечать на вопросы, которые очень часто звучат. На вопрос о том, чем Израиль помог. И чем еще можем помочь? Все журналисты всех государств задают такие вопросы. Я просто не знаю, что можно сказать”, — заметил Глава государства.

Он отметил, что благодарен народу Израиля за искреннюю и эмоциональную поддержку украинцев.

“Я благодарен вашему великому народу. Но мы хотели бы поддержки от вашей власти. Мне кажется, это справедливо”, — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что маленькое географически государство Люксембург, чье население — около 600 тысяч человек, оказало нам оборонную поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета.

Страны Балтии оказали огромную помощь, когда отправили нам нужное орудие с самого начала российского вторжения.

“Что Израиль? Мы понимаем, что вам непросто, но мы бы очень хотели записать в колонку напротив вашего государства в таблицах о помощи нашей армии, что мы получили. Мы бы хотели там что-то записать”, — говорит Президент.

Он также добавил, Польша, которая, как и страны Балтии — под прямой российской военной угрозой, оказывает жизненно важную логистическую помощь, одна приняла два с половиной миллиона украинских переселенцев, спасавшихся от этой войны.

Чехия, Словакия, Дания и многие другие государства принимают украинцев. Ирландия, с которой у украинской культуры нет таких глубинных связей, как с культурой Израиля, — даже она отменила визовый режим для украинцев, чтобы они просто могли уехать и сохранить свою жизнь и детей. Япония, Канада — они упрощали въезд.

“А власти Израиля приостановили безвизовый режим. Именно сейчас это происходит. Я не хочу давать этому оценок и не имею права. Совершенно не вправе. Это выбор каждого и каждого государства. Я просто хочу, чтобы вы сами подумали об этом”, — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил также, что, когда государства мира вводят санкции против россии — это не о деньгах, это не о бизнесе. Это о ценностях, об общей безопасности.

“Япония поддержала, Австралия, США — многие страны (мира — ред.) и многие европейские государства действуют вместе с нами против российской агрессии. И, к сожалению, пока мы не дождались, когда Израиль присоединится к санкционному режиму.

Впрочем, я хочу поблагодарить за медикаменты, которые вы отправляли нашей стране. К сожалению, по большинству пунктов необходимой помощи от Израиля Украине мне нечего сказать”, — добавил он.

Ранее

Как писал УНН, Украина призывает Израиль “выйти из зоны комфорта” и помочь в войне с россиянами делами, а не только на словах.