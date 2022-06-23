ПАСЕ заявила, что россия ответственна за сбытый самолет рейса МН17

КИЕВ. 23 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы заявила, что на основе доказательств, предоставленных докладчику украинскими и нидерландскими властями, она считает “наиболее убедительным сценарием” то, что рейс MH17 был сбитый над Украиной в 2014 году ракетой “Бук”, предоставленной воинским частям российской федерацией, передает УНН.

Детали

Сегодня единогласно одобрив резолюцию, основанную на докладе Титуса Корлатеана (Румыния, SOC), Ассамблея заявила, что поражена “дезинформацией”, распространенной российскими властями относительно сбивания рейса Malaysia Airlines, которая принесла "боль и страдания” родственникам и друзьям погибших.

“Вместо предоставления достоверной информации компетентным следственным органам, российские власти распространяют дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать неразбериху. Как продемонстрировали разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российская власть даже ушла так далеко, что предоставила манипулируемые радарные, спутниковые и другие данные, чтобы скрыть правду”, — говорится в сообщении.

В частности, версии, согласно которыми украинский истребитель СУ 25 или МиГ 29 сбил рейс MH17, а также о то, что виновата украинская ракета “Бук”, выпущенная из подконтрольной правительству территории, были “полностью опровергнуты”.

Ассамблея вновь призвала россию добросовестно сотрудничать с текущими расследованиями, включая предоставление надлежащих спутниковых и радиолокационных данных об ущербе, а также официально извиниться перед родственниками жертв MH17 за боль и страдания, вызванные предварительной дезинформацией.

Он также призвал Европейский суд по правам человека рассмотреть вопрос о предоставлении приоритета заявлениям ближайших родственников жертв аварии “учитывая (их) интенсивные и длительные страдания”.

Наконец, парламентарии призвали национальные и международные органы по безопасности полетов предоставлять обновления относительно своих процедур полетов над зонами конфликта, в свете рекомендаций Совета по безопасности Нидерландов.

Напомним

Как стало известно, приговор по делу об аварии малазийского Boeing рейса MH17 будет вынесен не ранее 17 ноября.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в крушении самолета рейса MH17.

Подозреваемые – трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, обвиняемые в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.