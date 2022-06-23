Украина подала новый иск против россии в ЕСПЧ: детали

КИЕВ. 23 июня. УНН. Министерство юстиции Украины подало новый иск против россии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины. В частности, нарушении права на жизнь (статья 2), запрета пыток (статья 3), права на свободу и неприкосновенность (статья 5), права на уважение к частной и семейной жизни (статья 8), права на свободу мнения и выражения (статья 9 и 10), свободу собраний и ассоциаций (статья 11) и право на защиту собственности (ст. 1 Протокола 1).

Заявление Украины направлено на скорейшее прекращение ужасающих и массовых нарушений прав человека, которое совершает россия, и подано в интересах как физических, так и юридических лиц, пострадавших в результате захватнических действий россии в Украине.

Каждый день на всей территории Украины россией проводится неизбирательное и непропорциональное применение военных сил и средств против гражданского населения и имущества граждан, нарушая все соответствующие нормы международного права. Десятки тысяч человек погибли, ранены, пропали без вести, сотни тысяч домов разрушены или повреждены, миллионы человек стали вынужденными переселенцами, а тысячи компаний потеряли свое имущество и бизнес. Указанные насильственные действия производятся по прямому указанию высшего российского руководства.

Документ, представленный сегодня Украиной, касается вопиющих нарушений россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события с начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля 2022 года. О нарушениях со стороны россии в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению. В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам.

Дополнение

Министерство цифровой трансформации сообщило, что украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию от 5 тысяч до 30 тысяч евро.