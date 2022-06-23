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Статус кандидата: Зеленский назвал решение Евросовета уникальным и историческим моментом

Статус кандидата: Зеленский назвал решение Евросовета уникальным и историческим моментом

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Европейского совета предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, пишет УНН.

Цитата

“Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины — в ЕС”, — написал Зеленский в Twitter.

Контекст

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Напомним

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации для государства. Исполнительный орган блока включил условия, с которыми Киеву предстоит встретиться в будущем по вопросам, связанным с верховенством закона, правосудием и борьбой с коррупцией.

Ожидалось, что лидеры ЕС в Брюсселе поддержат рекомендацию Европейской комиссии от прошлой недели о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС, согласно проекту выводов саммита ЕС от 21 июня.

При этом Украина готова выполнить семь рекомендаций Европейской комиссии по членству в Евросоюзе до конца года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский
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